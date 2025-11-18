El Arxiu Fotogràfic de Barcelona dedica una exposición al fotógrafo Cèsar Malet

Archivo - Una de las fotografías que se podrán ver en la exposición. - CÈSAR MALET - ICUB - Archivo

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona acoge, desde este miércoles hasta el 24 de mayo de 2026, la exposición 'Cèsar Malet. Autoretrat. Ironia, estètica i passió', dedica al fotógrafo barcelonés, "inclasificable y casi desconocido".

Se trata de la primer retrospectiva dedicada a Malet, cuya obra es "crítica, cosmopolita y llena de libertad creativa", y que entendía la fotografía como espacio de investigación y expresión en tiempos de la dictadura, informa el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicado de este martes.

La muestra recorre "todas las facetas" de su trayectoria, desde los primeros trabajos en la calle hasta los encargos de moda y publicidad, pasando por proyectos experimentales, reportajes críticos y retratos de figuras culturales y artísticas.

Entre sus series más emblemáticas se incluyen las fotografías de los marineros italianos del Stromboli en Barcelona, en 1957; las noches en el club Jamboree a principios de los 60; el reportaje sobre Sidi Ifni durante el servicio militar en 1963, y el fotolibro 'Informe personal sobre el alba' con poemas de Carlos Barral, de 1970, entre otros.

COPIAS ANOTADAS Y MANIPULADAS

En 2017, la familia de Malet depositó al Arxiu más de 5.000 negativos y 1.000 positivos y, con motivo de esta exposición, su hermana, Xita Malet, ha incorporado nuevos materiales al fondo.

La comisaria, Laura Terré, historiadora de la fotografía que había conocido al autor en vida, ha seleccionado las piezas que Malet consideraba su obra artística: copias anotadas y manipuladas que se convierten en "auténticas piezas únicas".

El material exhibido es "solo una pequeña parte" de un archivo mucho más amplio, que aspira a despertar el interés de historiadores, comisarios y documentalistas para profundizar en su legado.