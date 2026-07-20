Ascó y Vandellós II (Tarragona) generaron en 2025 el 50,6% de electricidad consumida en Catalunya

Imagen de archivo - Central nuclear de Ascó - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II (Tarragona) sumaron en 2025 una producción neta de 22.812 millones de kilowatios hora, la mitad (50,6%) de la electricidad consumida en Catalunya el año pasado, según datos de la memoria anual de la Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II (Anav).

Estas centrales generaron el 8,9% de la producción global neta del sistema eléctrico peninsular y hasta el 58,8% de la energía producida en Catalunya, según datos de Red Eléctrica de España, explica Anav en un comunicado este lunes.

Ascó I, Ascó II y Vandellós II operaron durante todo el año con fiabilidad y suministraron a la red eléctrica energía libre de emisiones que contribuyó a "mantener la estabilidad del sistema y la seguridad de suministro".

La producción conjunta de las 3 centrales se tradujo durante 2025 en el ahorro de la emisión de 8,4 millones de toneladas equivalentes de CO2.

Las plantas cuentan con una plantilla propia de Anav de 865 profesionales con una media de edad de 46,1 años, a la que deben añadirse cerca de 1.000 trabajadores de empresas de servicios que desarrollan sus actividades de manera permanente en CN Ascó y CN Vandellós II.

A esta cifra hay que sumarle entre 1.000 y 1.100 profesionales adicionales para abordar los trabajos programados en los periodos de recarga de combustible, que en 2025 correspondieron a la 29 recarga de CN Ascó II (3 de mayo al 18 de junio) y a la 27 recarga de CN Vandellós II (25 de octubre al 10 de diciembre).

ALMACENAMIENTO

Anav afirma que trabaja para operar a largo plazo sus 3 unidades y uno de los factores estratégicos de este objetivo es la ampliación de la capacidad de almacenamiento del combustible gastado de cada reactor.

En este sentido, ha trabajado durante 2025 en la construcción de los futuros ATI-100 de ambos emplazamientos, instalaciones que dispondrán de "capacidad suficiente" para albergar el 100% del combustible gastado que se habrá generado durante toda la operación de las plantas.

DIVULGACIÓN

En 2025 también destacaron las actividades de divulgación al público: el Centro de Información ubicado en CN Ascó superó los 3.500 visitantes y continuó creciendo el ciclo de vídeos Ciencia Positiva, en los que el divulgador y director de Servicios Técnicos de Anav, Ferran Tarrasa, "se propone desmontar mitos existentes" y dar a conocer aspectos de la energía nuclear.

Anav asegura que sus centrales nucleares operadas por ella "trabajan para aportar a la sociedad energía abundante, estable y libre de emisiones de gases de efecto invernadero, de modo que siguen preparándose mediante la renovación generacional de su equipo humano y con inversiones anuales del orden de 100 millones de euros".