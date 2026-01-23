Asens (Comuns) celebra que se investigue a Albiol: "Su discurso de odio no puede quedar impune"

Archivo - El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de los Comuns en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, impulsor de la demanda del partido contra el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha celebrado la apertura de diligencias de investigación por el desalojo del antiguo instituto B9: "Su discurso de odio no puede quedar impune".

En declaraciones difundidas por la formación, ha sostenido que en un Estado de Derecho "nadie está por encima de la ley, tampoco un alcalde como Albiol", y ha tildado de buena noticia para los derechos humanos y para Badalona que se aprecien indicios de criminalidad en la actuación del alcalde.

Ha dicho que no se pueden volver a repetir imágenes como las del desalojo, y ha confiado en que se llegue hasta el final en la investigación, y en que Albiol "tenga que sentarse en el banquillo de los acusados para dar explicaciones sobre sus actos reprobables".

Por su parte, la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Badalona, Aïda Llauradó, ha valorado positivamente la apertura de las diligencias de investigación, y ha acusado al alcalde 'popular' de criminalizar a personas vulnerables.

"Albiol ha cruzado líneas rojas que no se pueden tolerar en una democracia, ha criminalizado a personas vulnerables y ha utilizado argumentos propios de los grupos más violentos de la extrema derecha", ha afirmado.