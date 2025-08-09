Asens (Comuns) pide a Kallas una misión de protección humanitaria en Gaza bajo bandera de la ONU

Archivo - Asens en julio tras presentar en la AN una querella por presuntos crímenes de guerra contra el primer ministro y mandos militares israelíes por el asalto al barco Madleen de la Flotilla de la Libertad - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens (Greens/EFA) ha pedido por carta a la alta representante de la UE para Exteriores y vicepresidenta de la CE, Kaja Kallas, impulsar una misión internacional de protección humanitaria bajo bandera de la ONU que garantice ayuda médica y alimentaria en Gaza.

Le urge a convocar el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE para activar el artículo 99 de la Carta de la ONU, impulsar esa misión y, en caso de bloqueo, activar el mecanismo 'Uniting for Peace', informan este sábado los Comuns en un comunicado.

La carta alega que la situación en Gaza "cumple con todos los requisitos del principio de Responsabilidad de Proteger".