Asens (UP) avisa a Sánchez de que ahora toca "avanzar en la agenda social, territorial y democrática"

Apuesta por no dejar de calendarizar la mesa de diálogo pero "sin caer en prisas ni poner fechas"

BARCELONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en el Congreso y líder de los comuns en la Cámara baja, Jaume Asens, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que ahora toca "avanzar en la agenda social, territorial y democrática", porque niega que sea incompatible la gestión de la crisis social con las agendas territorial y de diálogo.

Así se ha pronunciado Asens este miércoles en una entrevista de Europa Press y después de escuchar el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del año y de lo transcurrido de legislatura.

El líder de UP ha apostado por no dejar de calendarizar la mesa de diálogo, pero "sin caer en prisas ni poner fechas", después de que Sánchez haya asegurado que habrá una nueva reunión de este espacio, pero también ha defendido que la prioridad actual tanto del Gobierno como de la Generalitat debe ser superar la pandemia y consolidar la recuperación económica.

"No hay que caer en las prisas y poner fechas, pero tampoco hay que olvidar que hay que calendarizar la mesa de diálogo. Es una carpeta que se tiene que abrir. No sé si este mes o el siguiente, no es una cuestión de una semana o un mes, pero hay que abrir esta carpeta", ha sostenido.

Asens ha afirmado que el hecho de que la mesa de diálogo "no sea una prioridad para el presidente, no quiere decir que no tenga que haber un calendario y que no tenga continuidad".

"SECESIONISMO FISCAL DE AYUSO"

También ha defendido que la carpeta territorial va más allá de Catalunya y de la mesa de diálogo: "Hay una crisis territorial que tiene muchas expresiones: una es la del Madrid de Ayuso con su secesionismo fiscal, y la otra es la España vaciada", y considera que se deben sentar las bases para abordar también estos aspectos.

Ha insistido en que no se deben "confrontar" la agenda social con la del diálogo, sino que se debe avanzar en los dos ámbitos, y ha reconocido que luchar contra la pandemia ha sido una prioridad, pero, una vez ha pasado la parte más dura, toca avanzar en otros aspectos.

"Debemos empezar a poner las carpetas que estaban en el cajón sobre la mesa", ha subrayado Asens, que ha concretado que eso pasa por derogar la 'Ley Mordaza', aprobar la propuesta de UP de ley de libertad de expresión y derogar el delito de sedición, lo que cree que permitiría avanzar en la desjudicialización.

"CASI EL 50%" CUMPLIDO

Asens ha coincidido con Sánchez en que casi el 50% del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos se ha cumplido: "Nos debemos felicitar", pero ha subrayado que ahora se abre una nueva etapa, y considera que se deben empezar a sentar las bases para rehacer grandes acuerdos sociales que decayeron, a su juicio, con anteriores gobiernos del PP.

Ha subrayado que este Gobierno ha demostrado que se puede afrontar la crisis "de una manera opuesta a la que la afrontó el PP anteriormente, con recortes, precariedad, paro y devaluación salarial", y ha puesto en valor el escudo social que ha impulsado el Ejecutivo de coalición, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la protección de las pensiones y las ayudas a pymes.

"Igual que hemos abordado de forma diferente la crisis a como lo hizo la derecha, debemos abordar la crisis de forma diferente en términos de derechos y libertades", y ha insistido en que se debe cumplir el resto del acuerdo de coalición en los dos años que quedan de mandato.