La Associació de Llars d'Infants critica la "infrafinanciación" del 0-3 años en la red privada

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Llars d'Infants ha criticado la "infrafinanciación" de la etapa 0-3 años en la red de guarderías privadas de Catalunya, que representan un 40% del total de la red educativa, informa en un comunicado este martes.

Así lo muestra un informe sobre la financiación de las plazas escolares en la Educación Infantil de primer ciclo de la red privada en Catalunya, elaborado por la asociación, en el que se indica que la financiación de las guarderías privadas está "muy por debajo de los importes subvencionados en otras comunidades autónomas".

En Catalunya, el apoyo económico por alumno de I2 en las guarderías privadas es de 72,72 euros al mes (módulo anual de 800 euros); en cambio explica que, en la misma etapa, en la Comunidad Valenciana las ayudas son de 300 euros mensuales por alumno y en el País Vasco, de 2.131,85 euros el curso.

La presidenta de la entidad, Conxita Pericó, afirma que si se compara con otras comunidades autónomas, se evidencia que la ayuda mensual que se recibe en Catalunya "es ínfima y dificulta que muchas familias puedan acceder a una plaza privada".

La asociación asegura que la "infrafinanciación que sufre Catalunya tiene efectos muy negativos, como el incremento de plazas vacantes en la red privada y un retroceso en la tasa neta de escolarización a los 2 años"; y reclama más ayudas a familias para que ningún niño se quede sin el derecho a la educación en esta etapa.