ATA Costa Brava Pirineu (Girona) reclama la implicación de los ayuntamientos contra el intrusismo

GIRONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Turística Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent, ha reclamado la implicación de los ayuntamientos para evitar el intrusismo en el sector.

Les ha exigido que "se preocupen, de entrada, por saber el número de alojamientos ilegales que hay en su municipio", informa la ATA en un comunicado este lunes.

La entidad ha lamentado que "la mayoría de los ayuntamientos no actúan para evitar este fraude" y que no tienen herramientas suficientes para acabar con esta problemática.

Según la asociación, el número de alojamientos ilegales "ha disminuido en los últimos años fruto del trabajo llevado a cabo por la entidad", pero aún hay algunos que no cumplen con el marco legal vigente, en sus palabras.

La asociación ha impulsado de nuevo la campaña 'No et juguis les teves vacances' ('No te juegues tus vacaciones'), que incluye recomendaciones para que la población haga sus reservas en establecimientos regulados y "de forma segura".