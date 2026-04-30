La ATC empieza la atención a ciudadanos de la campaña de la renta 2025 en Catalunya

Archivo - Sede de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha iniciado la atención a los ciudadanos de la campaña de la renta 2025, y los contribuyentes pueden pedir cita para ser atendidos por teléfono entre el 6 de mayo y el 30 de junio, informa la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat en un comunicado este jueves.

Por su parte, el periodo de atención presencial se podrá solicitar a partir del 29 de mayo para tener la cita entre el 1 y el 30 de junio.

La ATC ha reforzado el operativo, que contará con 152 efectivos, un 49% más que en el año anterior, y ha incrementado hasta 40 la red de oficinas en Catalunya.

La Conselleria ha explicado que el 63% de contribuyentes catalanes se podrá beneficiar de la reducción de un punto en el tipo de gravamen del tramo más bajo del IRPF, que pasa del 10,5% al 9,5%.

En concreto, se beneficiarán aquellos que tengan una base liquidable general de hasta 33.000 euros, aunque "el mayor impacto" será para los que tengan una base inferior a 12.500 euros, que tendrán un 5% de disminución de la cuota.