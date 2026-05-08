Un atlas de Icaen y UdG constata un aumento de radiación solar en Catalunya las últimas décadas

Archivo - Las torres de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besós en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català d'Energia y la Universitat de Girona (UdG) han presentado la edición 2025 del Atles de Radiació Solar de Catalunya, en el que se ha constatado una "tendencia general" de aumento de la radiación solar en las últimas décadas en Catalunya, con incrementos que oscilan entre el 1,5% y más del 10%.

En un comunicado este viernes, explican que el documento --elaborado con datos obtenidos por la Xarxa de Mesura de la Radiació Solar a Catalunya (XMRSC)-- "caracteriza y territorializa el recurso solar de Catalunya" y que adopta como referencia el periodo 1991-2020, y actualiza la edición anterior, que databa del año 2000.

La publicación confirma que Catalunya dispone de un recurso solar "elevado" en el contexto europeo, ya que, en media anual, la irradiación global diaria sobre superficie horizontal se sitúa entre 13,5 y 16,5 MJ/m2, con diferencias de hasta el 20% entre las zonas con menor y mayor radiación.

Los valores más elevados de radiación solar se concentran en las comarcas interiores y occidentales, especialmente en el entorno de Lleida y en sectores del sur de Catalunya; y que los mínimos se registran en zonas de montaña, en sectores del Pirineo oriental y en un eje entre el Baix Empordà y el Ripollès (Girona).

El análisis de las series históricas ha detectado un incremento "bastante consistente" en los niveles de radiación solar a lo largo de los últimos 40 años de unos cuantos puntos de porcentaje, en función de la estación de medición, y de más del 10% para los más significativos estadísticamente.