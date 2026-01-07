Audax suministrará más de 2,2 GWh de electricidad al Ayuntamiento de Valle de Elorz (Navarra)

Archivo - Parque fotovoltaico de Audax Renovables - AUDAX RENOVABLES - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables se ha adjudicado el suministro de energía eléctrica para las distintas instalaciones del Ayuntamiento del Valle de Elorz, ubicado en Navarra, donde abastecerá durante 2 años de un total de 2,2 GWh de energía procedente de fuentes 100% renovables, según ha informado en un comunicado este miércoles.

La operación evitará la emisión de 410 toneladas de emisiones de CO2 y contempla el suministro de electricidad en 55 puntos de suministro municipales.

El Country Manager de Audax Renovables en España, Marc Blasi, ha destacado que el compromiso de Audax Renovables con las administraciones locales para facilitar su transición energética "mediante contratos estables, transparentes y basados en energía de origen 100% renovable".

"Audax Renovables aporta respaldo técnico y operativo al Valle de Elorz, así como la seguridad ambiental de un socio fiable para potenciar la transición energética hacia modelo de bajas emisiones de carbono", ha añadido.

En los últimos años, Audax Renovables ha sumado varios contratos en la zona como el suministro de energía a la Universidad Pública de Navarra (UPNA): en 2021, resultó adjudicataria del concurso de ese centro para suministrar 9 GWh de energía eléctrica 100% renovable por un importe de contrato de entorno a un millón de euros.

Un año más tarde, fue elegida para suministrar más de 54 GWh de gas natural a una serie de universidades, entre las que se encontraba la Universidad Pública de Navarra.

232 GWh EN ESPAÑA

Con esta adjudicación, Audax Renovables suma un total 232 GWh en contratos obtenidos a lo largo de este año en España, comercializando energía tanto a grandes consumidores del sector privado como a administraciones públicas, pymes y clientes residenciales.

Entre ellas, destacan las del suministro de electricidad a los ayuntamientos de Rincón de la Victoria (Málaga), Alcobendas (Madrid), Corvera de Asturias y La Matanza de Acentejo (Tenerife), entre otros.