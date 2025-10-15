Autcat muestra su rechazo a la subida de la cuota de autónomos y pide "diálogo" al Ministerio

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha expresado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de incrementar las cuotas de los autónomos durante el periodo 2026-2028 y pide un "diálogo real" con los representantes de este colectivo, informa en un comunicado este miércoles.

Lo hace dos días después de que el Ministerio haya propuesto elevar para el próximo año las cuotas mensuales que actualmente pagan los autónomos que cotizan por la base mínima entre 17,37 euros y 206,24 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.

En respuesta, Autcat ha alertado de que la reforma "afectaría a todos los tramos de ingresos y prevé subidas que van del 4% al 35% en 2026 y entre el 11% y el 104% en 2028".

La presidenta de Autcat, Marta Sánchez, ha aseverado que esta medida "se ha anunciado sin diálogo, sin un análisis real del impacto sobre el tejido productivo y en un momento de subida de costes y de la inflación", al tiempo que ha criticado que el incremento, textualmente, simplemente ahoga más a los autónomos.

La entidad ha insistido en la defensa del sistema de cotización en función de los ingresos reales como vía para normalizar las pensiones de los autónomos y promover un sistema más justo: "Sin embargo, esto no puede hacerse ignorando la precariedad con la que viven muchos profesionales autónomos", ha subrayado Sánchez.