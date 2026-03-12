Autónomos catalanes "exigen" al Gobierno dejar de bloquear el IVA franquiciado

Archivo - Logo de la Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) - AUTCAT - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha "exigido" al Gobierno que actúe con urgencia y deje de bloquear el IVA franquiciado que, defiende, aligeraría la carga económica y administrativa de miles de autónomos, explica este jueves en un comunicado.

Esta normativa europea, que se debería haber aplicado desde el 1 de enero de 2025, permitiría a los autónomos y pequeñas empresas aplicar una exención del IVA cuando operan en otros Estados miembro si cuentan con un volumen de facturación inferior a 85.000 euros anuales.

Aunque la normativa europea permite a los Estados miembro decidir si aplican o no la medida internamente, explica la entidad, sí que les obliga a garantizar que los profesionales se puedan beneficiar de esta cuando operan en otros países de la Unión Europea.

En este sentido, Autcat recuerda que ha trasladado en repetidas ocasiones a la Administración y diferentes grupos políticos, advirtiendo del perjuicio que supone para el colectivo de autónomos no adaptar la normativa estatal al marco europeo.

La presidenta de Autcat, Marta Sánchez Ugart, ha subrayado que "no estamos pidiendo ningún privilegio, sino condiciones justas para poder trabajar en igualdad con el resto de autónomos europeos", y defendido que cada año de retraso es un año más de presión fiscal y burocracia innecesaria.

Desde la entidad han aplaudido la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado la directiva comunitaria dentro del plazo establecido.

Esta situación, alerta Autcat, perpetúa un agravio comparativo inaceptable y sitúa en una posición de desigualdad a los autónomos que, ha defendido Sánchez Ugart, "no pueden continuar pagando el coste político de no querer hacer reformas que son de sentido común".