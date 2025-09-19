Los autónomos extranjeros aumentaron en un 33,2% en Catalunya entre 2020 y 2025, según UGT

Archivo - Banderas de UGT de Catalunya en una manifestación. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de autónomos extranjeros aumentó en un 33,2% en Catalunya entre agosto de 2020 y agosto de 2025, con 26.344 personas más, hasta 105.713, según un comunicado de UGT de Catalunya este viernes.

El sindicato ha añadido que este incremento representa más del 100% del aumento del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) en Catalunya durante el periodo.

"En consecuencia, el crecimiento de la afiliación extranjera ha triplicado el ritmo de nuevos jubilaciones, consolidándose como uno de los principales motores del relevo generacional en el trabajo autónomo", añade el sindicato.

UGT señala que el crecimiento de los autónomos extranjeros "ha sido notable en casi todos los sectores de actividad".

Ha añadido que estos datos muestran que los autónomos extranjeros "no solo contribuyen al mantenimiento de los sectores tradicionales, sino que también refuerzan ámbitos de alta calificación", algo que ha dicho que es imprescindible para la renovación y sostenibilidad del Reta.