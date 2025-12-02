Autorizada la licitación para duplicar la N-2 en la variante de Figueres (Girona) por 99 millones

Archivo - Plano de la zona afectada por las obras. - GOBIERNO - Archivo

GIRONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por un valor estimado de 98,8 millones de euros las obras para duplicar la N-2 en la variante de Figueres (Girona), informa en un comunicado este martes.

La actuación tiene una longitud de unos 8,2 kilómetros y se inicia al sur de Figueres, una vez pasado el enlace con la N-2A y la autopista AP-7, y finaliza al norte conectando con el tramo posterior del corredor, antes del enlace norte de la autopista AP-7.

El objetivo es aumentar la capacidad de la N-2 y que la vía pase a ser una carretera multicarril en su totalidad.

Además, se han proyectado tres enlaces con la C-31, la C-260 y la N-260, y se incrementará la rasante de prácticamente todo el tramo, con un máximo de 2,5 metros.

Esta actuación se realizará de forma coordinada con otras actuaciones para conectar la variante de Figueres con la AP-7, mediante una vía de alta capacidad y los enlaces tanto al norte como al sur de la localidad.