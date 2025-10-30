Avançsa celebra 40 años impulsando el crecimiento industrial y alianza público-privada en Catalunya

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avançsa, la entidad pública del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat que impulsa el ecosistema empresarial catalán mediante la colaboración público-privada, ha celebrado este jueves su 40 aniversario en la Bolsa de Barcelona, informa la Conselleria en un comunicado.

Durante el acto, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha destacado su contribución en los proyectos sobre cómo orientar la economía europea en los próximos tiempos y ha especificado que, en los últimos años, "por cada euro invertido por Avançsa, se han movilizado entre 3 y 4 euros de capital privado".

Por su parte, la directora general de Avançsa, Clàudia Canals, ha hecho hincapié en que la entidad "evalúa los proyectos no sólo por su rentabilidad, sino también por el empleo de calidad que generan, su implantación en el territorio y su contribución hacia un modelo productivo más sólido e inclusivo".

BALANCE DE 2024

Con datos cerrados de 2024, Avançsa ha gestionado una cartera valorada en 153,8 millones de euros, distribuida equitativamente entre participaciones de capital y actividad crediticia.

En el marco de la línea de reactivación industrial, se están acompañando 19 proyectos de varios sectores que generan 3.278 puestos de trabajo en Catalunya.

Sobre las líneas Innova, ha movilizado 175,1 millones de euros de capital privado a partir de una inversión pública de 56,2 millones, con un efecto multiplicador superior a 3.

EMPRESAS EMERGENTES

El programa Extraordinaris, creado en 2022, ha destinado 13 millones de euros para impulsar a 5 empresas emergentes, con un efecto multiplicador de 4,3.

Los resultados económicos de Avançsa han sido positivos y en 2024 ha distribuido por primera vez dividendos a su único accionista, la Generalitat, que a principios de 2025 ha percibido un importe de 13,5 millones de euros.