Una avería interrumpe la circulación de la R4 de Montcada Bifurcació a Fabra i Puig (Barcelona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una avería de señalización en la estación de Montcada Bifurcació (Barcelona) interrumpe la circulación de los trenes de la línea R4 de Rodalies entre esta estación y Fabra i Puig (Barcelona) desde este miércoles a las 6.45 horas.

Para garantizar una movilidad mínima en esta línea, la oferta es de dos trenes por hora y sentido y se hace desvío por el túnel de Passeig de Gràcia, donde las estaciones de Montcada Bifurcació, Clot, Passeig de Gràcia y Sants (Barcelona) recuperan su recorrido habitual, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Los viajeros en las estaciones de Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera Meridiana, Fabra i Puig y Torrebaró (Barcelona) han sido encaminados a coger el Metro de Barcelona.

Los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar su tiempo de recorrido.

Han añadido que técnicos de Adif trabajan en la resolución de la avería.