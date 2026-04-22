Aviso por tiempo violento en el Berguedà (Barcelona), Ripollès y Garrotxa (Girona)

Archivo - Varias personas observan la crecida del río Onyar, a su paso por el centro de la ciudad, a 20 de enero de 2026, en Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento en las comarcas del Berguedà (Barcelona), Ripollès y la Garrotxa (Girona) por previsión de lluvias intensas desde las 17 horas de este miércoles hasta las próximas dos horas.

El Ripollès tiene un aviso en rojo, mientras que Berguedà y la Garrotxa el aviso es naranja, informa el Meteocat en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Protecció Civil pide extremar la precaución a la hora de circular por las vías de estas comarcas.