El Ayuntamiento de Barcelona asegura haber hecho "todos los esfuerzos" con los socorristas

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, junto al jefe de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué (izquierda), y la directora territorial del CUESB, Merche Cuesta (derecha) - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que en estos momentos ocupa la alcaldía accidental, ha asegurado que el consistorio ha hecho "todos los esfuerzos" posibles para llegar a un acuerdo con los socorristas.

"Apelamos a la máxima responsabilidad, este es un tema especialmente sensible", ha señalado en declaraciones a los medios este jueves, cuando se cumplen 14 días de huelga para reclamar mejores condiciones laborales, como una ampliación de la plantilla y extender la temporada.

Los socorristas de Barcelona, que se han concentrado este jueves en la playa del Bogatell, han lamentado que la "situación sigue estando estancada", tanto con el Ayuntamiento como con las empresas implicadas.

Por ello, han reclamado que se convoque una nueva mediación a la que asistan personas con "capacidad técnica y poder de decisión" para poder alcanzar un acuerdo y finalizar la huelga.

"Nos están mandando a empleados que no tienen ni idea con propuestas irrisorias", han lamentado, si bien han asegurado que los trabajadores están preparados y tienen los motivos de su protesta bien claros, por lo que no piensan en abandonar.