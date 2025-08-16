El Ayuntamiento de Barcelona atendió 15.320 hogares para paliar la pobreza energética en 2024

Uno de los Puntos de Asesoramiento Energético del Ayuntamiento de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Los Puntos de Asesoramiento energético recibieron a más de 3.000 personas al mes

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona atendió 15.320 hogares en 2024 en los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE), ha informado este sábado en un comunicado.

Hay 13 puntos de atención repartidos por la ciudad que han atendido 237.000 peticiones y han evitado 196.013 cortes de suministro desde su instauración en 2017.

Durante 2024 se registraron las cifras de atención del servicio más altas hasta la fecha, con una media de más de 3.000 personas al mes, que han valorado el servicio con una nota de 9,7 sobre 10, según el consistorio.

SONIA FUERTES

La comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, ha destacado que los PAE se han convertido en "una herramienta esencial para detectar y reducir la pobreza energética", sobre todo, en el momento actual de crisis climática

Uno de los objetivos de los profesionales en los puntos de asesoramiento es detectar personas "en situación de pobreza energética", por lo que, entre otras cosas, se han tramitado bonos sociales de agua y luz, se ha regularizado el suministro de personas sin contrato y se han restablecido en hogares que habían sufrido impagos.

En el 72% de los hogares atendidos en 2024 se encontraron indicadores de pobreza energética y el 96% de las personas atendidas estaban en situación de vulnerabilidad social.

Además de las implicaciones sociales, esta iniciativa también tiene un impacto directo en la reducción de emisiones, concretamente un ahorro de 1,8 millones de kWh de consumo y se ha evitado la emisión de 500 toneladas de CO2 a la atmósfera.