El Ayuntamiento de Barcelona distingue a la entidad Dones en Xarxa en la 20 edición del Premio 25N

La Associació Dones en Xarxa recoge el Premi 25N 2025 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha distinguido a la Associació Dones en Xarxa en la 20 edición de los Premis 25N por su capacidad de utilizar los datos y la IA para combatir las violencias machistas digitales en las redes.

Lo ha hecho en un acto este miércoles por la tarde en el Cibernàrium de Barcelona Activa, encabezado por la presidenta de Barcelona Activa y teniente de alcalde de Feminismos, Raquel Gil, que ha alertado de que hoy en día Internet se ha convertido "en uno de los espacios donde también se genera violencia", la cual ve necesario combatir.

"Es importante que actitudes como esta se visualicen como una parte inseparable de la violencia de género", ha sostenido Gil, que ha celebrado la llegada de estos premios a su 20 edición, así como su vinculación este año al mundo digital, una de las apuestas de futuro del consistorio.

DONES EN XARXA

El jurado de los premios ha valorado que Dones en Xarxa, que recibirá 15.000 euros para poder desarrollar su proyecto, haya conseguido idear "una herramienta específicamente creada para analizar las violencias machistas digitales".

Asimismo, ha destacado su capacidad para "potenciar la apropiación de las personas jóvenes de esta tecnología", generando contenido colaborativo para transformar las narrativas y entornos digitales en las que participan.

En concreto, el proyecto de Dones en Xarxa utiliza la IA para, de manera ética y responsable, fomentar la igualdad de género en el ámbito digital de forma más comprensiva y tangible para la sociedad.