El Ayuntamiento de Barcelona gasta 6 millones en limpiar grafitis en el Metro desde 2020

Un operario de TMB limpia los vagones del Metro de Barcelona en la estación de limpieza de grafitis de Hospital de Bellvitge de la L1 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

En 2024 se vandalizaron 350 trenes, que supusieron un gasto de 730.000 euros, unos por 2.000 cada uno

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona se ha gastado unos 6 millones de euros en limpiar grafitis en los trenes del Metro en los últimos 5 años, desde 2020.

Lo ha explicado la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que ha remarcado que la ciudad tiene una "política cero" contra las pintadas en el Metro.

Asimismo, ha destacado que en este tiempo se han reducido un 75% los gastos de limpieza a gracias al Plan Antigrafitis de la Guardia Urbana en coordinación con los Mossos d'Esquadra.

"Todo esto nos ha ayudado a reducir el impacto no solo en términos de coste económico, sino en la afectación de centenares de miles de usuarios", ha señalado Bonet.

En concreto, en 2020 sufrieron pintadas 737 trenes, mientras que en 2024 fueron 350, pasando de 2,2 millones de gasto en su limpieza a 730.000 euros, y de 6 horas de retrasos a poco más de 3.

LIMPIEZA

La peor parte del fenómeno de los grafitis en los trenes del Metro se la llevan la L1 y la L4, que fueron las líneas que más pintadas sufren cada año, y las cuales se retiran en estaciones de limpieza situadas al final de cada una de ellas.

En el caso de la L1, la línea más utilizada con prácticamente un 20% del total de validaciones, se sitúa en la estación de Hospital de Bellvitge, que cuenta con un túnel de lavado parecido al de los coches, por donde cada tren pasa mínimo una vez a la semana, así como otro específico de grafitis.

En este último, totalmente manual, los operarios frotan las pintadas con diferentes compuestos químicos para despegarlas de la pintura original y, a continuación, las acaban de eliminar con agua caliente mediante de mangueras a presión.

Con este proceso, que en lo que va de 2025 ha supuesto un gasto de 418.000 euros (unos 2.000 por pintada) se consigue limpiar aproximadamente 1 metro cuadrado de pintada cada 20 minutos, por lo que es un proceso considerablemente más lento que la limpieza ordinaria.

Además del número de pintadas, Bonet ha señalado que otro elemento que se ha conseguido reducir es su superficie total, ya que los grafiteros tienen menos tiempo para realizarlos gracias a los dispositivos de seguridad de Urbana y Mossos, disminuyendo un 80% desde 2020.