El Ayuntamiento de Barcelona y el ICAB se reúnen para abordar la ocupación y la multirreincidencia

Reunión del Ayuntamiento y el ICAB - ICAB

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, se han reunido este lunes con una delegación de la Junta de Gobierno del Il·luste Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) para reforzar los vínculos entre ambas instituciones y poner en valor el papel de la Abogacía en la aportación de soluciones a problemas como la ocupación ilegal o la multirreincidencia.

En un comunicado este lunes, el ICAB ha informado de que su delegación ha estado encabezada por la decana, Cristina Vallejo, que ha acudido acompañada del vicedecano, Jorge Navarro, el secretario, Carles García Roqueta, y la diputada Natalia Martí.

En el encuentro, Vallejo ha puesto en valor el papel de la Abogacía como garante de los derechos de las personas y como profesionales que pueden dar respuesta a los problemas de la ciudadanía.

En este sentido, ha expuesto la propuesta legislativa del ICAB para habilitar a las comunidades de propietarios para llevar a cabo acciones legales que les permitan combatir las ocupaciones de pisos.

También se ha abordado el avance en materia de multirreincidencia, pues la ley aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados recoge la propuesta legislativa elaborada por la Comisión de Normativa del ICAB.

De hecho, la propuesta legislativa fue presentada en una rueda de prensa el 5 de marzo de 2024 en la sede colegial por los abogados penalistas Jorge Navarro y Emilio Zegrí, y que estuvo presidida por Jesús M. Sánchez, en aquel momento decano del ICAB, y por Collboni, quien apoyó desde el primer momento la propuesta formulada por la Abogacía de Barcelona.