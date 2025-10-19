El Ayuntamiento de Barcelona se ilumina de rosa para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama

Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 19 octubre 2025 20:44

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fachada del Ayuntamiento de Barcelona se ha iluminado este domingo de color rosa para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama, para dar visibilidad a esta enfermedad y mostrar el apoyo a las personas afectadas.

Asimismo, la concejal de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat, Marta Villanueva, ha recibido en el Ayuntamiento a varias entidades que trabajan activamente en la lucha contra este tipo de cáncer, informa el consistorio en un comunicado.

Las entidades asistentes han sido: Contra el Càncer Barcelona, Oncolliga, Invi, Cáncer Metastásico, Contigo contra el Cáncer, Endavant Chicas, Picam y la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC).

Durante la reunión, Villanueva ha destacado los avances en el tratamiento, como la inmunoterapia o los tratamientos personalizados, que "suponen una nueva esperanza en el horizonte de esta enfermedad", y ha subrayado que la detección precoz sigue siendo una de las herramientas más efectivas.

Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Consorci Sanitari de Barcelona y ASPB, colabora con el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama que invita a las mujeres de entre 50 y 69 años a realizar un control mamográfico bienal.

