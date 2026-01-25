El Ayuntamiento de Barcelona lamenta un ataque vandálico en el cementerio judío de Les Corts

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona lamenta el ataque vandálico detectado contra diversas tumbas del recinto hebreo del Cementerio de Les Corts, unos hechos "intolerables que atentan contra la dignidad de los difuntos, el respeto debido a los espacios de duelo y la convivencia", ha informado el consistorio este domingo.

El alcalde, Jaume Collboni, ha condenado estos hechos y ha señalado que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa", ha trasladado su apoyo a la Comunidad Judía de la ciudad y ha dicho que el consistorio trabaja para identificar a los responsables.

En paralelo, Cementiris de Barcelona está colaborando con las autoridades para facilitar la investigación, incluida la revisión de la información disponible y los elementos de seguridad existentes.

Desde el consistorio aseguran que están trabajando con las comunidades afectadas, en particular con la Comunidad Judía de Barcelona y el Rabinat, para ejecutar medidas de restauración y de recuperación del espacio afectado y señalan que estudiará presentar de forma conjunta una denuncia ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona.

CRÍTICAS DEL PP

Para preservar el espacio y garantizar la seguridad, mientras se realizan las actuaciones necesarias, los recintos hebreos de los cementerios de Les Corts, Collserola y Sant Andreu permanecerán cerrados hasta el lunes.

En este sentido, el presidente del Partido Popular de Barcelona y del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado la decisión del gobierno municipal y ha exigido la "reapertura inmediata" de estos espacios con vigilancia permanente, ha informado el PP en un comunicado este domingo.

Sirera ha pedido al Ayuntamiento que dote estos espacios de vigilantes o agentes cívicos y que instale cámaras de seguridad para garantizar la protección de la comunidad afectada: "Cerrar no protege la dignidad. La dignidad se protege garantizando seguridad y presencia institucional".

Además, ha añadido que "el vandalismo no puede mandar más que las instituciones", ha reclamado una respuesta inmediata al Ayuntamiento por estos hechos y ha expresado que es necesario abrir una investigación policial para identificar a los autores y adoptar medidas para que no vuelva a suceder.

ISRAEL PIDE MEDIDAS "INMEDIATAS"

La Embajadora de Israel en España, Dana Elrich, ha manifestado que "el antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede ser tolerado bajo ningún concepto" en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha añadido que la lucha contra el odio y la intolerancia es una responsabilidad de toda la sociedad y no sólo de los judíos.

El Gobierno israelí, a través de la cuenta de su Embajada en España, ha condenado el acto de vandalismo, que ha tildado de despreciable, y ha pedido a las autoridades que tomen medidas "inmediatas" para resolver la situación.