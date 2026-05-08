El Ayuntamiento de Barcelona se suma "al llamamiento a la calma" de la Generalitat sobre el hantavirus

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona se ha sumado este viernes "al llamamiento a la calma" que ha hecho la Generalitat respecto a la ciudadana sudafricana que pasó unos días en la capital catalana tras estar en contacto con el hantavirus y que se encuentra en buen estado de salud.

En un comunicado después de que la Generalitat haya confirmado que la ciudadana sudafricana ha sido localizada y es asintomática, el Ayuntamiento ha sostenido que "no hay evidencias de transmisión comunitaria ni ningún elemento que indique un riesgo para la población.

A primera hora de la tarde de este viernes, el alcalde, Jaume Collboni, ha convocado de urgencia un grupo de seguimiento para evaluar los hechos y "avanzar la actuación municipal de cara a las situaciones derivadas de este nuevo brote infeccioso que se puedan producir en el futuro".