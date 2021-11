El Ayuntamiento de Barcelona y Terranova reeditan 'Antifémina' de Colita y Maria Aurèlia Capmany

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Editorial Terranova, con la colaboración del Archivo Colita Fotografía, han recuperado la publicación del libro 'Antifémina', un libro de la escritora Maria Aurèlia Capmany y fotografías de Colita que fue retirado del mercado tras su publicación en 1977 y que han presentado este martes en el Saló de Cent del Ayuntamiento.

Colita ha explicado que ella y Maria Aurèlia Capmany (Barcelona, 1918-1991) eran vecinas y coincidían en la panadería cerca de sus casas, cuando un día la escritora le propuso hacer el libro 'Antifémina' a cuatro manos con las fotografías de Colita: "Maria Aurèlia era una 'currante'. Cogió unas tijeras y empezó a hacer la maqueta del libro con textos que ella escribía".

El libro fue publicado por Editora Nacional en 1977, pero al poco tiempo lo retiraron: "Los censores enviaron 3.000 libros a la trituradora. Me dio tanta pena que el libro no saliera porque nos habíamos reído tanto haciéndolo", ha recordado Colita, que insistió con volverlo a publicar a distintos editores, aunque todos le dijeron que no y finalmente lo guardó en un cajón.

Uno de los editores del libro, Francesc Polop, amigo de Colita e impulsor de la recuperación de 'Antifémina', ha explicado que se trata de un libro interrumpido, porque el director de la editorial decidió retirar toda su edición --excepto unas decenas que quedaron en circulación--, por lo que en esta nueva versión han tratado de buscar la manera de rehacerlo y de que el libro "siguiera su camino".

Esta nueva edición, también a cargo de Luis Cerveró, quiere hacer valer "toda una serie de cosas que había en el libro primigenio", ha explicado el editor, así como la figura de las dos intelectuales que lucharon para dignificar el hecho de ser mujer y hablar de feminismo.

Polop ha lamentado no haber identificado a la persona que hizo el diseño gráfico en los años 70, por lo que han querido homenajear la composición original en lo que considera un compendio de tratado feminista, de reflexión sobre las mujeres: "Hay cosas que han cambiado, pero hay cosas que aún perduran".

APOYO INSTITUCIONAL

La alcadesa de Barcelona, Ada Colau, ha destacado la recuperación de este libro que fue creado --en sus palabras-- en una época oscura, y, para ella, refleja mujeres referentes y barcelonesas y "enseña la Barcelona de las mujeres en toda su diversidad y también en toda su fragilidad".

La historiadora Mary Nash, encargada del prólogo de 'Antifémina', ha destacado el apoyo institucional porque muchas obras como esta han quedado en un cajón y "no necesariamente en la trituradora".

Nash también ha celebrado la complicidad intergeneracional que Colita tenía con Capmany a pesar de los 22 años de diferencia de edad y ha agregado que Antifémina es una lectura tierna, entusiasta, feminista e inconformista.