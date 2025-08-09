El Ayuntamiento de Lleida activa la fase 2 del Plan para prevenir los efectos del calor

LLEIDA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa accidental de Lleida, Carme Valls, ha activado este sábado por la mañana la fase 2 del Plan POCSMLL 2025 para prevenir los efectos del calor, ya que pueden superarse los 40,3 grados hasta el lunes y el episodio puede durar hasta el miércoles.

Comporta poner en marcha todas las medidas previstas para proteger la salud de la población, especialmente de los más vulnerables, y prevé la coordinación de los departamentos de Salud Pública, Servicios Sociales, Protección Civil, Participación, Gente mayor, Deportes y otras áreas municipales.

Entre las medidas de la fase 2 está coordinar el Plan Local de Inclusión Social, Salud Pública y Protección Civil para traslados de vulnerables a centros sanitarios; llamada preventiva a usuarios de Teleasistencia Domiciliaria; seguimiento preventivo del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD); y seguimiento a mayores de 90 años sin servicios municipales, personas sin hogar y transeúntes en el marco de la campaña agraria.

Se mantiene la disponibilidad de los refugios climáticos, así como de las piscinas municipales, que, de acuerdo con el horario establecido, están abiertas hasta las 20.30.

La Paeria de Lleida también difunde consejos y recomendaciones de prevención en medios de comunicación, canales municipales y agentes cívicos en la calle, y se coordina con el SEM, Cruz Roja y CECAT para posibles asistencias.