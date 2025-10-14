El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) actuará en la causa contra promotores de un campamento ilegal

Los Mossos d'Esquadra desalojan un campamento ilegal, a 22 de septiembre de 2025, en Mataró, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

Fue desalojado en septiembre por riesgo de incendio al encontrarse en terrenos forestales

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) se personará como parte interesada en la causa judicial contra los dos titulares de la empresa mercantil Nayla BNS SL, los promotores de un campamento ilegal, como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio, ha informado el consistorio en un comunicado este martes.

El Ayuntamiento también se ha comprometido a personarse en otras causas penales referentes a este caso que se puedan abrir contra los titulares de la misma mercantil y a emprender "todas las acciones legales" para evitar una eventual reocupación del campamento ilegal.

El consistorio ha añadido que se denunciarán penalmente, a requerimiento de la propiedad, todas las ocupaciones que se puedan producir, así como todos los actos de amenazas o coacción que puedan sufrir autoridades o trabajadores municipales en referencia a este caso.

También han anunciado que se coordinarán con la inmobiliaria propietaria de los terrenos para garantizar que las personas afectadas por el desalojo puedan continuar retirando sus pertenencias.

ALTO RIESGO DE INCENDIO

El campamento, situado en unos terrenos rústicos, fue desalojado el 22 de septiembre por el "alto riesgo de incendio" que generaban las actividades que se desarrollaban en él.

El consistorio recuerda que estos terrenos tienen una calificación "agrícola", no residencial, y que no está garantizada la seguridad civil durante un eventual incendio forestal.