El Ayuntamiento de Sant Cugat rechaza la sentencia y exige la "libertad inmediata" de los condenados

Publicado 15/10/2019 14:42:55 CET

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuyo gobierno municipal está integrado por ERC, CUP y PSC, ha rechazado la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1-O y ha exigido la "libertad inmediata" de todos los condenados.

Así lo ha aprobado en un pleno extraordinario, celebrado este martes, con el debate de una única moción, redactada por la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM), que ha contado con los votos favorables de ERC, la CUP y Junts per Sant Cugat, la abstención de PSC y Cs no ha participado en la sesión, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En el texto se critica la democracia española que "muestra síntomas inequívocos de estar tocada de muerte" y se expresa la tristeza e indignación por el dictamen que supone, como ha subrayado, una vulneración de los derechos políticos individuales y un recorte de los derechos y libertades colectivas.

La moción ha reclamado la amnistía y que se reconozca "la ausencia de ningún delito" vinculado a la celebración del 1-O y a cualquier otra acción política celebrada durante los días previos y posteriores a esta fecha.

Asimismo, ha condenado "todos los intentos de criminalización" del movimiento independentista y ha mostrado su compromiso con el derecho a la autodeterminación.