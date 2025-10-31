El Ayuntamiento de Tarragona se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua

TARRAGONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han firmado la adhesión del municipio al Pacte Nacional per la Llengua, ha informado el departamento en un comunicado este viernes.

La firma se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Tarragona haya aprobado la moción de adhesión al Pacte Nacional per la Llengua, impulsado por la Conselleria.

Vila ha declarado que la adhesión de Tarragona es "un honor" y que es un municipio activo por el catalán con implicación histórica en la política lingüística de Catalunya, y que refleja el buen entendimiento entre el Govern y el Ayuntamiento.

Por su parte, Viñuales ha destacado la variedad de culturas, procedencias y lenguas en Tarragona y cree que "esta riqueza es una oportunidad para continuar haciendo del catalán una lengua compartida por todos, una lengua de encuentro y de respeto".

Esta adhesión se enmarca en la iniciativa del Govern para implicar al mundo local en el despliegue del Pacte Nacional per la Llengua: recientemente el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y Vila enviaron una carta a consistorios catalanes invitándoles a sumarse y facilitando un modelo de moción para los plenos municipales.