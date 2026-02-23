El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) y la Cecot se reúnen para impulsar el tejido comercial

Reunión del teniente de alcalde y regidor de Comercio de Terrassa (Barcelona), Xavier Cardona, con la comisión de Comercio de la Cecot, presidida por su presidenta, Cristina Escudé - AJUNTAMENT DE TERRASSA

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y regidor de Comercio de Terrassa (Barcelona), Xavier Cardona, se ha reunido este lunes con la comisión de Comercio de la Cecot, presidida por su presidenta, Cristina Escudé, en un encuentro centrado en el impulso y fortalecimiento del tejido comercial de la ciudad, ha informado el consistorio en un comunicado.

La reunión ha servido para "compartir diagnósticos, inquietudes y propuestas sobre los principales retos que afronta el tejido comercial", explorar nuevas oportunidades de colaboración público-privada y destacar la importancia de trabajar de forma coordinada para consolidar un modelo comercial de proximidad, innovador y sostenible.

La reunión se enmarca en la voluntad del gobierno municipal de "mantener un diálogo con los agentes económicos de la ciudad" y en ella se ha puesto en valor el papel de las entidades empresariales como interlocutoras y aliadas estratégicas de la administración.