Ayuntamientos de Lleida proponen que la línea Lleida-Monzón (Huesca) tenga 22 trenes diarios

Los participantes en la reunión - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y técnicos de las poblaciones por las que pasa la línea de tren Lleida-Mozón (Huesca) han propuesto que la futura línea de Rodalies entre ambas poblaciones cuente con 22 trenes diarios, 11 por sentido, informa el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado este miércoles.

Para ello, han redactado una hoja de ruta que tiene el objetivo de impulsar esta línea de Rodalies y convertir "en un servicio competitivo" que tenga un título único e inversiones para mejorar las estaciones y los apeaderos.

El alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha explicado que la línea debe dar servicio a primera hora de la mañana para que los residentes en estas poblaciones puedan llegar a coger el primer AVE hacia Madrid o Avant hacia Barcelona.