Azcón advierte de "responsabilidades penales" si no se entregan los murales de Sijena

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto 'afterwork' organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido a los responsables de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de "responsabilidades penales que son indeseables" si no colaboran en la misma.

Durante el acto 'afterwork' organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmado que no hay más posibilidad de ejecutar la sentencia y el retorno, y ha reclamado a los responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que "su actitud sea de mayor colaboración que la que estamos viendo a día de hoy".

Ha sostenido que reavivar este debate es crear una polémica innecesaria, y ha asegurado que en Aragón defenderán la propiedad de esos bienes, aunque ha dicho que "hubiera sido mejor una decisión dialogada", pero que que al no ser posible, ha decidido la Justicia.

"A quien tenga que tomar esa decisión, mi consejo personal y además mi consejo con la mejor intención es: ejecuta la sentencia y ejecútala como te diga el juez, porque lo contrario te va a generar unos problemas que cualquiera entiende. La rebeldía en la ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal", ha expresado.

ESTADO DE LAS PINTURAS

Sobre si es posible el traslado sin dañar las pinturas, Azcón ha sostenido que la sentencia así lo contempla: "También dirime sobre si es factible o no ejecutar la sentencia con el traslado y no deja dudas" y que además el ministerio de Cultura se ha negado a hacer un informe que diga lo contrario.

Y ha ironizado con los traslados que se hicieron en el siglo pasado: "¿Me quieres decir que en los 80 y en los 90 podían viajar a Nueva York y que ahora que queremos volver a llegar a la Luna no somos capaces de que las pinturas vengan a Aragón?".

REUNIÓN CON ILLA

El dirigente popular también ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras explicar que, en una breve reunión que mantuvieron en mayo de 2025, Illa le aseguró, según Azcón, que cumpliría la sentencia: "El presidente de Illa me dijo una cosa y la realidad está siendo radicalmente la contraria".

"Lo que el presidente me dijo es: 'Cuando haya sentencia, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre Sijena, vamos a hacer una cosa: ni tú nombres un político, ni yo nombro un político, vamos a nombrar técnicos, y que los técnicos de las comunidades autónomas colaboren en todo lo que tengan para que cumplamos la sentencia'", ha explicado.