Azcón rechaza la financiación al estar condicionada por "las necesidades políticas del Gobierno"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto 'afterwork' organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas planteado por el Gobierno porque es un debate "que está condicionado por las necesidades políticas del Gobierno, no por lo que necesitan las distintas comunidades autónomas".

En el acto 'afterwork' organizado por 'El Periódico de Catalunya' este martes en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha criticado las principales modificaciones en el cálculo, referentes al IVA de las pymes y al fondo climático, al verlas injustas en su reparto: "¿Por qué el cambio climático han decidido que afecta distinto a unas comunidades autónomas de otras?", se ha preguntado.

Lo ha atribuido al hecho de que la propuesta pactada entre el Gobierno, el Govern y ERC no gira en torno a los costes reales de la prestación de servicios y se incluyen "criterios políticos que todos sabemos a qué responden".

En el cómputo final, ha sostenido, Aragón es la comunidad que recibe peor financiación en euros por habitante (3.522 euros), y lo ha comparado con Catalunya (3.977): "No es defendible que, para prestar los servicios públicos de sanidad y de políticas sociales, un aragonés vaya a tener 500 euros menos cada año de lo que va a tener una persona que vive en Catalunya".

DÉFICIT ASIMÉTRICO

Preguntado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del lunes, ha criticado la propuesta del Gobierno del 0,1% de déficit a las autonomías, mientras se mantenga un objetivo de déficit para el Gobierno del 1,8%: "¿De los 18 trozos, tú me das uno y te quedas 17? No estamos de acuerdo".

Y tampoco ve con buenos ojos la posibilidad de déficits asimétricos entre comunidades, como ha propuesto Catalunya: "Yo creo en la igualdad. Entonces, las decisiones que se tomen tienen que tener reglas y tienen que tener reglas que sean iguales para todos".

PACTO PP-VOX

Azcón ha hablado sobre los primeros meses de gobierno con Vox asegurando que están haciendo y harán un gran trabajo, y sobre el concepto de prioridad nacional; ha defendido que establecer prioridades en las ayudas "no es algo que se haya inventado ahora", aunque tenga un nombre nuevo.

Ha dicho que cualquier decisión en este sentido estará dentro de la legalidad y velará para que "tengan también un sentido social y un sentido económico".

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

Sobre inmigración, se ha mostrado crítico con el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno: "Las decisiones que se están tomando en Europa son las contrarias a las que estamos tomando en España. Europa está defendiendo que la necesidad de inmigración pasa porque sea legal, ordenada, y creo que en España se están cometiendo chapuzas".

Aunque no es contrario a la acogida de inmigrantes, ha lamentado que se impulse sin evaluar las necesidades de la economía española y ha asegurado que se permite la regularización a "inmigrantes que actualmente pueden estar en prisión preventiva".

ECONOMÍA Y VIVIENDA

Finalmente, ha destacado el buen momento económico que cree que vive Aragón, que ha probado con los datos de inversión extranjera: "La comunidad que más inversión extranjera recibe es Madrid, la segunda es Catalunya y la tercera es Aragón", a pesar de que tienen el 3% de la población española.

La despoblación y el acceso a la vivienda, ha dicho, son algunos de los retos que están abordando, y sobre el segundo tema, ha asegurado que se necesita construir más, reducir trámites y burocracia y poner más suelo al mercado: "Las necesidades de construcción de vivienda distan mucho de la producción de vivienda que hoy se está haciendo en todo el país".