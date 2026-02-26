Azora compra una residencia estudiantil en el Parc d'Alba en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Archivo - Imagen de la residencia en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). - AZORA - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Azora ha adquirido una residencia de estudiantes ubicada en el Parc d'Alba en Cerdanyola del Vallès (Bracelona) a la joint venture Lasalle-Urbania, explica este jueves en un comunicado, por una cantidad que no ha sido revelada.

El edificio, que ya se encuentra operativo, ocupa una superficie de 14.500 metros cuadrados y cuenta con 610 habitaciones individuales, algunas con cocina, así como zonas comunes y servicios como piscinas o zonas de estudio, y se ubica en el entorno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Esade y sedes de empresas como Natura Bissé, Stradivarius y el Sincrotrón ALBA.

El socio de Azora Private Ignacio Gil-Casares ha afirmado la satisfacción de incorporar este activo en la cartera del fondo ante el "gran apetito de inversores privados" por edificios residenciales para estudiantes, un mercado que está experimentando un notable crecimiento, impulsado por una alta demanda y una oferta aún insuficiente, ha defendido.

"Esta adquisición responde a nuestro objetivo de acompañar a los inversores privados en la construcción de carteras globales, diversificadas y adaptadas a sus objetivos, aprovechando nuestra capacidad de detección de oportunidades, análisis y ejecución en mercados clave", ha añadido Gil-Casares.

El activo ha sido adquirido por Azora Private, la plataforma creada el pasado mes de abril por el grupo para impulsar el crecimiento global de su negocio en el segmento de inversores privados.