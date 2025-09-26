Bad Gyal anuncia nuevo álbum para 2026 y estrena colaboración con Zion

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bad Gyal ha anunciado que lanzará nuevo álbum en 2026 y ha estrenado su colaboración con Zion, 'Ella', un reggaeton producido por Nelly El Arma Secreta, informa Doble Cuerpo en un comunicado de este viernes.

Tras un verano de Bikini Badness Tour, donde "encabezó algunos de los festivales más importantes de España", la artista participó este jueves en los Premios Juventud en Panamá, donde anunció el nuevo disco y presentó por primera vez en televisión su tema 'Da Me'.

Recientemente Bad Gyal fue confirmada para el Primavera Sound 2026 y, por otro lado, el Bikini Badness Tour continuará el 1 y el 22 de noviembre en México.