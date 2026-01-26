Badalona (Barcelona) pedirá la Zona de Emergencia para arreglar los daños del temporal en el paseo

El paseo marítimo de playa Barca María en Badalona afectado por el temporal marítimo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ha afirmado que el Ayuntamiento ha acordado con la Generalitat y el Estado solicitar la declaración de Zona de Emergencia para llevar a cabo obras por los daños en el paseo marítimo del municipio tras el temporal.

En un mensaje en 'X' este lunes, recogido por Europa Press, ha explicado que la solicitarán "para acometer de manera inmediata las obras de reconstrucción del paseo, por el peligro que representa para los vecinos y la instalación ferroviaria".

En declaraciones el 20 de enero aseguró que se trata del "destrozo más grave que ha pasado en el paseo marítimo en la ciudad de Badalona en toda la historia que está documentada" y que se trata del paseo marítimo en el norte de la ciudad que conecta con el municipio de Montgat (Barcelona).