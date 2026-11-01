Bajan un 13% los fallecidos en carreteras catalanas este año, con 106 muertos hasta el 31 de octubre

Archivo - Cortada la Ronda Litoral a la altura de la salida 21 de Barcelona por un accidente con un herido leve - TRÀNSIT - Archivo

BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los fallecidos en la red viaria interurbana de Catalunya han bajado un 13% este 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, con 106 muertos en 103 accidentes mortales hasta el 31 de octubre frente a los 122 en 114 siniestros de 2025, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este domingo.

En comparación con 2019, año de referencia para el cumplimiento de los objetivos de reducción de víctimas mortales, se han registrado 51 fallecidos menos, lo que supone un descenso del 32%.

De las 106 personas fallecidas en 2026, 86 son hombres y 20 mujeres, y este mes de octubre se han registrado 11 víctimas mortales, una menos que en el mismo periodo de 2025.

Desde el SCT se hace un llamamiento a extremar la prudencia y a evitar los principales factores de riesgo como la velocidad inadecuada, las distracciones (con el móvil al frente) y el consumo de alcohol o drogas.

VÍCTIMAS VULNERABLES

De los 106 fallecidos, 44 eran motoristas (7 más que el año pasado), 10 eran peatones (2 menos) y 9 eran ciclistas (4 más), por lo que los colectivos vulnerables aglutinan 63 de las 106 víctimas mortales durante los primeros diez meses del año, lo que representa un 59% del total.

En relación a la edad, la franja con más muertos es la de 45 a 54 años, con 24 víctimas, aunque remarcan el aumento entre los mayores de 65 años, que suman 25 muertos.

Por el contrario, la mortalidad se ha reducido en las franjas más jóvenes: de 15 a 24 años (12 muertos, 8 menos que en 2025) y de 25 a 34 años (13 muertos, 12 menos).

Por distribución horaria y días, 56 fallecidos se registraron en días laborables y 50 en fines de semana o festivos, siendo la tarde la franja con más víctimas (49).

VÍAS Y TIPOS DE SINIESTRO

La vía que más fallecimientos concentra es la AP-7, con 13 muertos, seguida por caminos rurales con 7, y la A-2, la N-340 y la N-260, con 4 cada una.

Con respecto a las causas o tipos de siniestro, los más frecuentes han sido salidas de la vía (33 casos) y choques frontales (30).

DEMARCACIONES

Barcelona concentra 39 de las 106 víctimas mortales, lo que supone una reducción del 26% respecto al año pasado, siendo el Baix Llobregat la comarca que más fallecidos ha registrado, con un total de 9 víctimas.

En Tarragona se han contabilizado 22 víctimas mortales, 4 menos que el año pasado (-15%), y el Tarragonès ha sido la comarca con mayor mortalidad, con 6 víctimas, mientras que Lleida ha registrado una caída de la siniestralidad con 17 víctimas mortales, 7 menos que en 2025 (-29%), situándose las comarcas de les Garrigues (4) y l'Alt Urgell (3) a la cabeza.

Girona es la única demarcación donde aumenta la siniestralidad, con 28 personas muertas (+47%, 9 más que el año anterior), y el Alt Empordà y la Selva, con 9 víctimas cada una, concentran el 64% del total de la demarcación.