Bajan hasta un 87,5% los accidentes de tráfico en supermanzanas de Barcelona entre 2021-2024

Archivo - Varias personas sentadas en un banco de la calle Consell de Cent, a 8 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Oller - Europa Press - Archivo

Los Ejes Verdes de Rocafort, Consell de Cent y Girona presentan descensos generalizados de la siniestralidad

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes de tráfico han bajado hasta un 87,5% en las supermanzanas de Barcelona entre 2021 y 2024, lo que supone una reducción significativa de la siniestralidad en estas zona tras las actuaciones urbanísticas de pacificación, según un estudio de la división de Tráfico de la Guardia Urbana.

Se trata de un estudio que reclamó el grupo municipal de BComú en la comisión de Presidencia de septiembre y al que Europa Press ha tenido acceso, y que concluye que los accidentes han tenido una clara tendencia a la baja en la mayoría de Ejes Verdes.

En el tramo de la calle Rocafort entre la Gran Via y la avenida Roma los accidentes se redujeron un 87,5%; en la calle Consell de Cent entre Vilamarí y paseo Sant Joan, un 74,58%, y en la calle Girona entre la Gran Via y la avenida Diagonal, un 57,89%.

En concreto, en el Eje Verde de Rocafort los accidentes pasaron de 16 en 2021 a 2 en 2024; en el de Consell de Cent, de 59 a 15, y en el de Girona, de 19 a 8, mientras que el de la calle Comte Borrell entre la Gran Via y avenida Roma tuvo un repunte, pasando de 4 a 6.

De este modo, el Eje Verde de Borrell representa la única subida generalizada de la siniestralidad en los últimos 4 años, a la que se añade la subida de 4 a 6 accidentes entre 2023 y 2024 en el de Girona, que el estudio avisa de que requieren un análisis detallado para identificar las causas.

Respecto al las propias infracciones, el estudio de la Urbana también señala que la mayoría de las personas lesionadas a raíz de algún siniestro han sufrido daños leves gracias a la reducción de la velocidad en estas zonas.