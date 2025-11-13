Ballarín (PSC) celebra que el PE apruebe el voto delegado a eurodiputadas antes y después del parto

Archivo - La eurodiputada del PSC, Laura Ballarín, interviene durante el acto de entrega del Premio a los Valores Europeos del PSC, a 17 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El PSC ha otorgado el Premio als Valors Europeus a António Costa - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PSC Laura Ballarín ha celebrado que el Parlamento Europeo (PE) haya aprobado la propuesta para garantizar el voto delegado a las europarlamentarias durante las semanas previas y posteriores al parto: "Es un paso histórico para hacer del PE una institución más justa, moderna y feminista".

En un comunicado este jueves, la socialista ha destacado que esta medida, que deberá ser ahora aprobada por unanimidad en el Consejo de la UE, permita que "la maternidad no sea nunca un obstáculo para ejercer los derechos democráticos".

Ballarín ha destacado que esta iniciativa envía un mensaje claro: "La igualdad también se debe garantizar dentro de las propias instituciones europeas, para que ninguna mujer tenga que elegir entre su maternidad y su compromiso político".