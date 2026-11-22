Los codirectores de BAM Resorts, Albert Arraut y Àlex Trias. - BAM RESORTS

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

BAM Resorts, grupo especializado en la gestión de complejos turísticos al aire libre, ha impulsado su crecimiento con la integración de 3 nuevos campings a los cuales pretende extender el modelo de gestión desarrollado a lo largo de 70 años en el sector, han informado en un comunicado.

Actualmente la operadora gestiona activos turísticos con una facturación conjunta de unos 30 millones de euros anuales, y sus establecimientos registran márgenes operativos superiores al 30%, y con estos 3 nuevos campings prevén incrementar más de un 150% la facturación de los activos gestionados en los próximos 5 años.

El codirector general de BAM Resorts Albert Arraut ha destacado que han desarrollado un modelo propio que "vincula el turismo con la naturaleza e integra la sostenibilidad en la gestión", y ha remarcado que quieren crecer priorizando la calidad y la rentabilidad a largo plazo, por lo que apuestan por una gestión profesional.