El Banc de Sang i Teixits impulsa "la primera donación" de cordón umbilical fuera del útero

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits ha impulsado "la primera donación" de cordón umbilical fuera del útero en una prueba piloto en el Hospital Universitari Mútua Terrassa (HUMT) con resultado más que satisfactorio, informa textualmente en un comunicado este viernes.

La donación tuvo lugar este jueves y coincide con la celebración del Día Internacional de la Sangre de Cordón Umbilical, que es este sábado 15 de noviembre.

Se ha aplicado un nuevo protocolo que se comienza a emplear en el caso de cesáreas, que "debe facilitar el trabajo al equipo obstétrico que atiende a la madre durante el parto, gracias a la incorporación de los profesionales del Banc de Sang en la recolecta del cordón".

En las cesáreas, la placenta junto con el cordón se extraen casi a la vez que se hace con el bebé, cuando se acaba de cortar el cordón, lo que permite que sean entregados inmediatamente a los sanitarios del Banc de Sang y son ellos los que extraerán la sangre del cordón.

El beneficio de este protocolo es que "se descarga de trabajo al equipo obstétrico que está atendiendo a la madre y al bebé" y, por otro lado, se garantiza que la calidad de la recogida sea máxima porque los técnicos que lo hacen del Banc de Sang pueden sistematizar la recogida de muestras y datos e implementar el registro documental.

El Banc de Sang afronta este 2025 con el objetivo de llegar a las 1.500 donaciones y "remontar el descenso de los últimos años", además de liderar el ranking europeo con más de 2.000 pacientes con leucemias o cáncer de sangre trasplantados.