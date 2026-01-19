Banco Mediolanum lanza un depósito a 6 meses al 2,5% TAE para nuevos clientes

Archivo - Fachada de la sede del Banco Mediolanum en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum ha anunciado el lanzamiento de un depósito a plazo fijo a seis meses al 2,5% TAE para personas físicas que sean nuevos clientes, en un comunicado este lunes.

El producto requiere una inversión mínima de 10.000 euros y máxima de 100.000 euros, exclusivamente de capital nuevo, y estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026 o hasta alcanzar un volumen máximo de 250 millones de euros.

El capital invertido deberá permanecer en la entidad hasta el vencimiento, y en ese momento, el titular deberá tener un patrimonio gestionado de más de 3.000 euros y tener domiciliada la nómina o pensión a cierre del mes anterior.