Banco Sabadell entrega este miércoles 300 acciones a cada empleados por el fracaso de la OPA

Archivo - Fachada de la sede histórica del Banc Sabadell, en Sabadell, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell abonará este miércoles las 300 acciones a cada empleado que prometió tras el fracaso de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA.

Fuentes del banco han explicado a Europa Press que la entidad ha destinado alrededor de 13 millones de euros a la compra de estas acciones.

Han añadido que las acciones aparecerán automáticamente en la cuenta de valores de los empleados y que se ha creado para aquellos que no tenían ninguna.

Recibirán las acciones los 14.000 empleados del banco en España, México y Miami, y se han entregado 4,2 millones de títulos.

Al precio de las acciones a cierre de mercado este martes, de 3,08 euros por título, el paquete de acciones está valorado en 924 euros.