Bandera roja en 58 de las 235 playas de Catalunya por fuerte oleaje y corrientes marinas

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja, que prohíbe el baño, ondea este jueves en 58 de las 235 playas de la costa de Catalunya por el fuerte oleaje y la intensidad de "importantes corrientes marinas", ha informado Protecció Civil de la Generalitat en 'X'.

Según datos de la Conselleria de Interior y Seguridad Pública, hay 19 playas con bandera roja en las playas de la Costa Brava, 9 en las del Maresme, 13 en las del Barcelonès, 4 en las del Garraf y 13 en las de la Costa Daurada.

Hay 162 playas con bandera amarilla, tan solo en 15 ondea la bandera verde, y Protecció Civil pide prudencia y seguir las indicaciones de los servicios de vigilancia y socorrismo.