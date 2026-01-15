Barcelona aborda cómo mejorar la conexión del turismo que recibe con el resto de Catalunya

Representantes del sector turístico de Catalunya se han reunido este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Gestión del Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Barcelona, José Antonio Donaire, se ha reunido este jueves con representantes del sector turístico de la Costa Brava, Lleida, Tarragona y Barcelona para abordar cómo mejorar la conexión del turismo que reciba la ciudad con el resto de Catalunya.

Así lo ha dicho el consistorio en un comunicado en el que ha explicado que la reunión ha contado con el director del Patronato de Turismo de la Costa Brava, Norbert Bes; el de Turismo de la Diputación de Lleida, Juli Alegre; el representante del Patronato de la Diputación de Tarragona, Octavi Bono; y la gerente de Servicios de Turismo de la Diputación de Barcelona, Soledad Bravo.

En el encuentro se ha constatado que existe margen de mejora en este sentido, "ya que solo el 8% de los turistas que pernoctan en Barcelona hacen como mínimo una visita fuera del municipio".

"Ampliar el catálogo de productos permitiría conectar el turismo con los elementos identitarios del país y vincular de forma más efectiva Barcelona con el resto de Catalunya, así como reducir la presión en las zonas de mayor densidad", ha añadido.

Durante la reunión, todas las partes se han emplazado a explorar posibilidades de colaboración futura entre los diferentes territorios y la capital catalana, por ejemplo promoviendo visitas y excursiones desde Barcelona que complementen la oferta ya existente.