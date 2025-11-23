Barcelona acogerá la Conferencia de Ciudades Mediterráneas esta nueva semana

Las ciudades mediterráneas serán protagonistas del encuentro - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá esta nueva semana la Conferencia de Ciudades Mediterráneas, que por primera vez formará parte del programa del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

Los representantes estatales del X Foro recibirán de la Conferencia una declaración institucional sobre el papel de las ciudades en el futuro de la región, informa el Ayuntamiento de Barcelona este domingo en un comunicado.

La Conferencia está organizada por el Ayuntamiento, MedCities e Iemed, con apoyo de Área Metropolitana de Barcelona, Diputación de Barcelona y Catalunya Internacional.

Lo hacen coincidiendo con el 30 aniversario del Proceso de Barcelona, la iniciativa de cooperación regional euromediterránea para impulsar la colaboración política, económica y social entre la UE y los países de la orilla sur y este del Mediterráneo.

El miércoles a las 16.30, el alcalde Jaume Collboni recibirá en el Ayuntamiento a unos 40 alcaldes y representantes de las regiones euromediterráneas y a la presidenta de Fundación Anna Lindh, la Princesa Rym Ali.

El jueves, la nueva comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, abrirá la jornada de mesas redondas de la 'Conferencia 30 años de Proceso de Barcelona' en el Palau Pedralbes, y la clausurará la teniente de alcaldía de Relaciones Internacionales, Maria Eugènia Gay.

El encuentro, titulado 'Fortaleciendo la acción local para la transformación regional', durará dos días y pretende "fomentar un diálogo inclusivo" sobre el futuro euromediterráneo e interpelar a los sectores de la sociedad civil, el mundo académico y los agentes socioeconómicos de la región.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Y el viernes, las ciudades mediterráneas prevén presentar ante la reunión ministerial de la UpM su declaración institucional, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, MedCities y el IEMed.

El texto marca 6 prioridades y áreas estratégicas que instan a actuar a gobiernos locales (municipales y metropolitanos), UE e instituciones regionales e internacionales.

El documento destaca el papel de ciudades y áreas metropolitanas como impulsores de "la resiliencia, el crecimiento urbano sostenible e inclusivo, y de la mitigación y adaptación a la emergencia climática", y constata que las ciudades son vitales para garantizar ser habitables, equitativas, inclusivas, preparadas para el futuro y responsables con la protección del planeta.