Barcelona acogerá el congreso europeo de la Federación Internacional de Transitarios en 2027

El director general de la Fiata, Stéphane Graber, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y el vicepresidente de la Fiata, Guillermo González Larsen. - CZFB

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá la celebración del congreso europeo de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (Fiata) en junio de 2027, que se celebrará en paralelo al Salón Internacional de la Logística (SIL).

Lo ha anunciado el director general de la Fiata, Stéphane Graber, durante la edición de este año del Fiata World Congress 2026 en Milán (Italia) entre el 6 y 9 de octubre, informa en un comunicado este jueves el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que será el anfitrión del congreso europeo en su llegada a Barcelona.

Desde la entidad han explicado que la confluencia de ambos eventos "convertirá la capital catalana en el principal punto de encuentro europeo para transitarios, operadores logísticos, agentes de carga, cargadores, puertos, aeropuertos y empresas vinculadas a la cadena de suministro global" entre el 9 y 11 de junio.

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, ha valorado la designación de Barcelona como sede del congreso europeo, de la que ha destacado que representa un reconocimiento internacional a la fortaleza del ecosistema logístico y al trabajo de posicionamiento que se ha hecho durante años para situar la ciudad como "uno de los principales 'hubs' logísticos del mundo".

La directora general del consorcio, Blanca Sorigué, por su parte, ha explicado el congreso permitirá atraer talento, conocimiento y conexiones internacionales de alto valor y reforzar la proyección global del SIL.