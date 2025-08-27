Barcelona activa la alerta por riesgo de inundaciones ante la previsión de fuertes lluvias

Archivo - Cielo nublado en la ciudad de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles el Plan de actuación de emergencia municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta, ante la previsión de fuertes lluvias en la ciudad durante las próximas horas, ha informado el consistorio en un comunicado.

Ha recomendado a la ciudadanía que aumente la precaución y que si conduce evite atravesar zonas inundables, moderar la velocidad, mantener la distancia prudencial con los demás vehículos y parar si hace falta.

Y, en casa, que se retiren objetos que puedan ser arrastrados por el agua, desconectar aparatos electrónicos y guardar los productos tóxicos fuera del alcance del agua.