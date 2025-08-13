Barcelona activa el aviso preventivo de contaminación atmosférica por niveles altos de partículas

Archivo - Panorámicas de Barcelona desde el Mirador de Torre Baró, a 12 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este miércoles a mediodía el aviso preventivo de contaminación atmosférica tras detectar niveles altos de partículas en suspensión inferiores a 10 micras, las conocidas como PM19.

En un comunicado, el consistorio ha recomendado a la ciudadanía que evite desplazarse en vehículo privado y que utilice el transporte público o se mueva a pie o en bicicleta, y en caso de no poder evitarlo comparta coche o conduzca de manera eficiente.

También ha recomendado regular al climatización en los hogares, y que las personas especialmente sensibles a la contaminación muevan sus rutinas deportivas a la noche, cuando las concentraciones de partículas son inferiores.

Para combatir esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas actuaciones como regar más intensivamente las calles con tráfico, evitar sopladores y regar parques no asfaltados, así como avisar a las obras en marca que cumplan los requisitos ambientales.

Las PM10 son pequeñas partículas sólidas o líquidas que flotan en el aire, y hasta un 40% de ellas están generadas por los motores, neumáticos y frenos de los vehículos, mientras que el resto provienen de obras, demoliciones y en algunos casos, de nubes de polvo sahariano.